Стала известна соперница Завацкой в полуфинале турнира в Ташкенте

Украинская теннисистка Катарина Завацкая сыграет в полуфинале турнира WTA международной серии в Ташкенте против Сораны Кырсти (№96 WTA) из Румынии.
29-летняя румынка в 1/4 финала в трех сетах одолела Данку Ковинич (№120 WTA) из Черногории.
Ташкент. Четвертьфинал
Сорана Кырстя (Румыния) – Данка Ковинич (Черногория) – 7:5, 5:7, 6:1
Напомним, ранее Завацкая более чем уверенно переиграла россиянку Анну Калинскую.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тримаємо кулаки за успішну гру українки в півфіналі
Тримаємо кулаки за успішну гру українки в півфіналі
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.