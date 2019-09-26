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Стала известна соперница Завацкой в полуфинале турнира в Ташкенте

Украинка сразится за выход в финал с румынкой Сораной Кырстей

  • 26.09.2019 12:12
  • 565 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна соперница Завацкой в полуфинале турнира в Ташкенте
© ITF. Сорана Кырстя
Украинская теннисистка Катарина Завацкая сыграет в полуфинале турнира WTA международной серии в Ташкенте против Сораны Кырсти (№96 WTA) из Румынии. 
 
29-летняя румынка в 1/4 финала в трех сетах одолела Данку Ковинич (№120 WTA) из Черногории.
 
Ташкент. Четвертьфинал
Сорана Кырстя (Румыния) – Данка Ковинич (Черногория) – 7:5, 5:7, 6:1
 
Напомним, ранее Завацкая более чем уверенно переиграла россиянку Анну Калинскую
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 12:24
    +2
    3 сети і майже 2,5 години на корті для наступної суперниці Катаріни це те що треба.
    Тримаємо кулаки за успішну гру українки в півфіналі
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2019 12:24
    +2
    3 сети і майже 2,5 години на корті для наступної суперниці Катаріни це те що треба.
    Тримаємо кулаки за успішну гру українки в півфіналі
    Ссылка
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