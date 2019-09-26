ВИДЕО ДНЯ. Украинка Завацкая разгромила россиянку Калинскую

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) уничтожила 20-летнюю россиянку Анну Калинскую (№116 WTA) в 1/4 финала турнира в Ташкенте.
Завацкая отдала сопернице всего два гейма — 6:0, 6:2.
В полуфинале турнира Завацкая сыграет против Сораны Кырсти (№96 WTA) или Данки Ковинич (№120 WTA).
Источник — YouTube
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