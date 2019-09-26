ВИДЕО ДНЯ. Украинка Завацкая разгромила россиянку Калинскую

11:15 — jekаfunny

Вам бы , даунам , хоть нарезку матча показывали , перел тем как на смену пускать , а то выглядите...

10:44 — D.Lanskoy

Я вчера не видел автобуса в первой половине 1 тайма и в первой половине 2 тайма. Марик делал все,...