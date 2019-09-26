Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ВИДЕО ДНЯ. Украинка Завацкая разгромила россиянку Калинскую

Украинская теннисистка легко вышла в полуфинал турнира в Ташкенте

  • 26.09.2019 09:51
  • 522 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО ДНЯ. Украинка Завацкая разгромила россиянку Калинскую
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) уничтожила 20-летнюю россиянку Анну Калинскую (№116 WTA) в 1/4 финала турнира в Ташкенте.

Завацкая отдала сопернице всего два гейма — 6:0, 6:2.

В полуфинале турнира Завацкая сыграет против Сораны Кырсти (№96 WTA) или Данки Ковинич (№120 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 26.09.2019 10:03
    +3
    Молодчинка!!!
    Ссылка
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 26.09.2019 10:03
    +3
    Молодчинка!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности