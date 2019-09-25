ВИДЕО. Сумасшедший розыгрыш в матче Монфис – Норри

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в китайском Чжухае.
В матче второго круга бойфренд Элины Свитолиной в трех сетах одолел британца Кэмерона Норри: 5-7, 6-3, 6-4.
Один из розыгрышей финальной партии выдался на загляденье. Оцените сами.
Ранее Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.
Источник — ATP Tour
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