ВИДЕО. Сумасшедший розыгрыш в матче Монфис – Норри

Да, Малина мало был заметен на поле.

Пенальти это отговорки проигравших. Нужно забивать с игры!

А за отбивание мяча локтем в штрафной тоже боятся ставить пенальти?

Я не дивлюся ці поносні канали, а тим паче студії одразу після матчу. Трансляцію дивився з альтер...

нажаль динамо зіграло не на багато краще ніж маріуполь і це факт перемога була вимучена за 2 міс...

Хорошо что Ярмола не принимал участие в этом позоре...

«УАФ– М а ф і я!»

00:25 — «УАФ– М а ф і я!»

00:22 — jekаfunny

ВаДо перестань мучать украинский язык , ты его все равно не знаешь даже с гугл переводчиком , как...

00:20 — jekаfunny

Пффф канал футбол как объективный транслятор вставляет только « правильные» моменты в обзор !