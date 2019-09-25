ВИДЕО. Ястремская исполнила лучший удар дня на турнире в Ухане

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В третьем круге украинка в двух сетах разобралась со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.
В четвертом гейме второго сета украинке удался вот такой фантастический кросс с форхенда.
Источник — WTA
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