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ВИДЕО. Ястремская исполнила лучший удар дня на турнире в Ухане

Украинка уверенно обыграла вторую ракетку мира

  • 25.09.2019 22:20
  • 1533 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ястремская исполнила лучший удар дня на турнире в Ухане
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Ухане. 
 
 
В четвертом гейме второго сета украинке удался вот такой фантастический кросс с форхенда.
 

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    serega-2019
      serega-2019, 25.09.2019 22:30
    +5
    Це фантастика !!!
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 25.09.2019 22:30
    +5
    Це фантастика !!!
    Ссылка
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