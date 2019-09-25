Катарина Завацкая – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 26 сентября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче 1/4 финала украинка сыграет против Анны Калинской из России (№116 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
Девушки играли между собой в 2019 году, в квалификации турнира в Штутгарте победила россиянка.
В 1/2 финала победительница встречи сыграет против Сораны Кырсти (№96 WTA) или Данки Ковинич (№120 WTA).
Источник — Sport.ua
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