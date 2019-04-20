Штутгарт. Завацкая проиграла в квалификации

22:04 — kina_ne_bydet

Ну что ж, как-раз 25 числа у нас будет новый президент и если чё, Павелко с Ко можно будет отправ...

21:55 — KIEWADIM

Забанят так забанят, от нас ничего не зависит. НО ЕСЛИ ЗАБАНЯТ, ТО ТЕХ КТО В ЭТОМ ВИНОВЕН НУЖНО В...