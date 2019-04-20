Штутгарт. Завацкая проиграла в квалификации

Катарина Завацкая не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира WTA в Штутгарте.
В первом раунде квалификации украинка в трех сетах уступила Анне Калинской из России. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 2:6, 6:3, 3:6
Источник — Sport.ua
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