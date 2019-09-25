Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Рохэмптоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал хардового 25-тысячника ITF в Рохэмптоне (район Лондона).
В матче второго круга 17-украинка на двух тай-брейках одолела Джулию Терзийску из Болгарии.
Рохэмптон. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Джулия Терзийска (Болгария) – 7:6(6), 7:6(4)
В следующем раунде Снигур сразится против шестой сеяной Яны Фетт из Хорватии.
Отметим, что в первом круге Дарья обыграла вторую сеяную теннисистку.
Источник — Sport.ua
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