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Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Рохэмптоне

17-летняя украинка будет бороться за выход в полуфинал 25-тысячника ITF

  • 25.09.2019 22:00
  • 638 просмотров
  • 1 комментарий
Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Рохэмптоне
© ITF. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал хардового 25-тысячника ITF в Рохэмптоне (район Лондона).
 
В матче второго круга 17-украинка на двух тай-брейках одолела Джулию Терзийску из Болгарии. 
 
Рохэмптон. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Джулия Терзийска (Болгария) – 7:6(6), 7:6(4)
 
В следующем раунде Снигур сразится против шестой сеяной Яны Фетт из Хорватии.
 
Отметим, что в первом круге Дарья обыграла вторую сеяную теннисистку.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 25.09.2019 22:52
    +4
    Молодчина!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.09.2019 22:52
    +4
    Молодчина!
    Ссылка
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