Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Костюк стартовала с победы на турнире в Испании

Украинская теннисистка обыграла пятую сеяную

  • 25.09.2019 19:12
  • 934 просмотра
  • 4 комментария
Костюк стартовала с победы на турнире в Испании
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№182 WTA) уверенно стартовала на грунтовом 60-тысячнике ITF в испанской Валенсии.
 
В матче первого круга 17-украинка в двух сетах одолела 33-летнюю Мэнди Минеллу из Люксембурга (№174 WTA).
 
Валенсия. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:1
 
В следующем раунде Костюк сразится против победительницы матча Ришель Хогенкамп (Нидерланды) – Сара Эррани (Италия).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.09.2019 19:56
    0
    Це наші вміють-стартувати
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 19:55
    0
    Вона не могла сьогодні програти, дівчата б не зрозуміли
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.09.2019 19:50
    +2
    Рейтинг уже немного радует глаз
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 25.09.2019 19:18
    +4
    Марту з перемогою. Грала Марта сьогодні по якості краще ніж з Грачовою. Грубих помилок майже не було, навіть в сітку мало попадала. З подачею все ще не дуже, але в другому сеті стало краще. Порадувало мало подвійних від Марти. Біля сітки не дуже виходило.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 25.09.2019 19:18
    +4
    Марту з перемогою. Грала Марта сьогодні по якості краще ніж з Грачовою. Грубих помилок майже не було, навіть в сітку мало попадала. З подачею все ще не дуже, але в другому сеті стало краще. Порадувало мало подвійних від Марти. Біля сітки не дуже виходило.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.09.2019 19:50
    +2
    Рейтинг уже немного радует глаз
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.09.2019 19:56
    0
    Це наші вміють-стартувати
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 19:55
    0
    Вона не могла сьогодні програти, дівчата б не зрозуміли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности