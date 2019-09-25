Костюк стартовала с победы на турнире в Испании

Месси тоже не платит налоги, и Неймар

«УАФ– М а ф і я!»

20:11 — «УАФ– М а ф і я!»

Кто знает зачем после забитого гола снимать майку? За это кажется горчичник полагается.

20:11 — sergalis

Думал не комментировать, пока не проитал полностью этого толстого троля. А про пеналь , от руки з...

20:10 — Дмитро Масько

Снова в будке сидеть....И хозяин косточку не даст. Арендовец не выполнил задачу на первый круг!

20:07 — Morales

Кто о чём, а вшивый о бане(об Ахметове). И что интересно, пишут болельщики команды, владелец кото...