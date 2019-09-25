Костюк стартовала с победы на турнире в Испании

Украинская теннисистка Марта Костюк (№182 WTA) уверенно стартовала на грунтовом 60-тысячнике ITF в испанской Валенсии.
В матче первого круга 17-украинка в двух сетах одолела 33-летнюю Мэнди Минеллу из Люксембурга (№174 WTA).
Валенсия. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:1
В следующем раунде Костюк сразится против победительницы матча Ришель Хогенкамп (Нидерланды) – Сара Эррани (Италия).
На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории во французском Сен-Мало.
Источник — Sport.ua
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