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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «На корте совсем забыла, с кем играю»

Украинская теннисистка одержала свою самую высокорейтинговую победу

  • 25.09.2019 16:27
  • 773 просмотра
  • 2 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «На корте совсем забыла, с кем играю»
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала победу над Каролиной Плишковой в третьем туре турнира в Ухане.

«В первую очередь хочу сказать, что я была в большом предвкушении от выступления на центральном корте. Сыграть здесь было очень приятно.
 
Что я чувствую после своей первой победы против соперницы из топ-10? Когда я вышла на корт, то совсем забыла о том, с кем играю. Я просто играла с мячом, просто делала свою работу. Конечно, сейчас я счастлива. Спасибо зрителям за поддержку. Вижу, что на трибуне есть украинские болельщики. Это было неожиданно для меня, но очень приятно.
 
Моей целью в этом году было добраться до топ-20. Сейчас у меня есть еще несколько турниров, на которых я сыграю, но я особо не давлю не себя из-за этого. Просто хочу доиграть сезон и насладиться этими моментами, а там посмотрим, что произойдет», - сказала Ястремская.
 
В 1/4 финала турнира Даяна Ястремская встретится с победительницей встречи Петра Квитова - Слоан Стивенс.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 16:31
    +2
    Будь ласка, завтра з Квітовой так само забудь.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 25.09.2019 16:30
    0
    Это правильно главное без травм. Давай Даяна
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 25.09.2019 16:31
    +2
    Будь ласка, завтра з Квітовой так само забудь.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 25.09.2019 16:30
    0
    Это правильно главное без травм. Давай Даяна
    Ссылка
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