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ВИДЕО. Как Ястремская Плишкову обыграла

Украинской теннисистке хватило часа, чтобы справиться с известной соперницей

  • 25.09.2019 15:52
  • 1319 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Ястремская Плишкову обыграла
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно обыграла 27-летнюю чешскую спортсменку Каролину Плишкову в третьем туре турнира в Ухане.

Для победы над Плишковой Ястремской понадобилось всего два сета — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут.

В 1/4 финала соревнований Ястремская сразится против Петры Квитовой (№7 WTA) или Слоан Стивенс (№15 WTA).

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 25.09.2019 16:01
    0
    А знаете, почему украинский теннис самый крутой в мире?
    Потому что вторая ракетка Украины выносит вторую ракетку мира в одну калитку!!!
    Ссылка
    Владимир Белокриницкий
      Владимир Белокриницкий, 25.09.2019 16:01
    0
    А знаете, почему украинский теннис самый крутой в мире?
    Потому что вторая ракетка Украины выносит вторую ракетку мира в одну калитку!!!
    Ссылка
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