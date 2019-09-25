ВИДЕО. Как Ястремская Плишкову обыграла

Ми не знаємо)) Еліна може бути така ж незручна суперниця для Даяни, як вона для Плішкової. Але вп...

17:07 — Вадим Острадчук

Да разница всего лишь в том,что за каждое очко(ничью или победу) в этом турнире, УАФ получает нем...

16:56 — Вадим Острадчук

В дивизионе D будет 2 группы одна с 4 командами ,вторая с 3.Победители этих групп(2 команды) выхо...