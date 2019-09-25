ВИДЕО. Как Ястремская Плишкову обыграла

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно обыграла 27-летнюю чешскую спортсменку Каролину Плишкову в третьем туре турнира в Ухане.
Для победы над Плишковой Ястремской понадобилось всего два сета — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут.
В 1/4 финала соревнований Ястремская сразится против Петры Квитовой (№7 WTA) или Слоан Стивенс (№15 WTA).
Источник — YouTube
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Потому что вторая ракетка Украины выносит вторую ракетку мира в одну калитку!!!
Потому что вторая ракетка Украины выносит вторую ракетку мира в одну калитку!!!
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