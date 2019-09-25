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ВИДЕО ДНЯ. Элина Свитолина и Гаэль Монфис на совместной тренировке

Яркая пара теннисистов любит заниматься вместе

  • 25.09.2019 14:48
  • 1090 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО ДНЯ. Элина Свитолина и Гаэль Монфис на совместной тренировке
© Sport.ua
Элина Свитолина и Гаэль Монфис одна из самых известных пар в теннисе. Не секрет, что они проводят совместные тренировки как только появляется такая возможность, ведь это хорошая возможность провести время с пользой и стать еще ближе. Главное, что отмечает Гаэль в таких тренировках это соревновательный дух, который привносит Элина, даже во время тренировки с любимым человеком для нее важен результат, что подтверждает ее чемпионские амбиции.
 
Вашему вниманию представляем фрагмент их совместной тренировки с озвучкой. Приятного всем просмотра!
 
Напомним, что на текущий момент Элина выступает на Wuhan Open, где в скором времени сыграет в 1/4 финала.
 
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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    Andres
      Andres, 25.09.2019 15:37
    0
    Хороший відосік
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    Andres
      Andres, 25.09.2019 15:37
    0
    Хороший відосік
    Ссылка
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