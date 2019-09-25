ВИДЕО ДНЯ. Элина Свитолина и Гаэль Монфис на совместной тренировке

Элина Свитолина и Гаэль Монфис одна из самых известных пар в теннисе. Не секрет, что они проводят совместные тренировки как только появляется такая возможность, ведь это хорошая возможность провести время с пользой и стать еще ближе. Главное, что отмечает Гаэль в таких тренировках это соревновательный дух, который привносит Элина, даже во время тренировки с любимым человеком для нее важен результат, что подтверждает ее чемпионские амбиции.

Вашему вниманию представляем фрагмент их совместной тренировки с озвучкой. Приятного всем просмотра!

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