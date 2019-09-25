Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня я хорошо подавала и била по мячу»

Сегодня Элина Свитолина в третьем раунде турнира WTA в Ухане в двух сетах обыграла Светлану Кузнецову – 6:4, 6:2.

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:

«В первом сете ситуация менялась и, думаю, Кузнецова возвращалась в игру, она показывала хороший теннис. При счете 5:4 был очень важный для меня гейм, когда нужно было подать на сет.

Дальше мне было комфортно играть на задней линии и в итоге я победила. Пока я вела в счете, то все равно была собрана на каждом мяче и старалась не давать сопернице возможности вернуться в игру. Сегодня я очень хорошо подавала и в целом хорошо пробивала по мячу».