Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня я хорошо подавала и била по мячу»

Украинка – о победе над Светланой Кузнецовой

  • 25.09.2019 09:59
  • 688 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Сегодня я хорошо подавала и била по мячу»
© US Open. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина в третьем раунде турнира WTA в Ухане в двух сетах обыграла Светлану Кузнецову – 6:4, 6:2.

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от матча:

«В первом сете ситуация менялась и, думаю, Кузнецова возвращалась в игру, она показывала хороший теннис. При счете 5:4 был очень важный для меня гейм, когда нужно было подать на сет.

Дальше мне было комфортно играть на задней линии и в итоге я победила. Пока я вела в счете, то все равно была собрана на каждом мяче и старалась не давать сопернице возможности вернуться в игру. Сегодня я очень хорошо подавала и в целом хорошо пробивала по мячу».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности