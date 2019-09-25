Ухань. Надежда Киченок в парном разряде выбила первых сеяных

Украинская теннисистка Надежда Киченок удачно выступает в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче второго круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США выбила первую сеяную пару Се Шувей (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия).
WTA Tour 2019. Ухань (Китай)
Парный разряд. Второй круг.
Надежда Киченок (Украина) / Абигейл Спирс (США) – Се Шувей (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) [1] – 6:4, 2:6, [13:11]
Напомним, в первом круге украинско-американская пара победила в двух партиях дуэт Эллен Перес (Австралия) / Алисия Росольска (Польша).
В следующем круге они встретятся с тандемом Дуань Инъин (Китай) / Вероника Кудерметова (Россия).
Источник — Sport.ua
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