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Ухань. Надежда Киченок в парном разряде выбила первых сеяных

Украинка в дуэте со Спирс выиграла матч 2-го круга на турнире в Китае

  • 25.09.2019 08:59
  • 580 просмотров
  • 2 комментария
Ухань. Надежда Киченок в парном разряде выбила первых сеяных
© ITF. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок удачно выступает в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
  
В матче второго круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США выбила первую сеяную пару Се Шувей (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия). 
 
WTA Tour 2019. Ухань (Китай)
 
Парный разряд. Второй круг.
 
Надежда Киченок (Украина) / Абигейл Спирс (США) – Се Шувей (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) [1] – 6:4, 2:6, [13:11]
 
Напомним, в первом круге украинско-американская пара победила в двух партиях дуэт Эллен Перес (Австралия) / Алисия Росольска (Польша). 
 
В следующем круге они встретятся с тандемом Дуань Инъин (Китай) / Вероника Кудерметова (Россия).
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 25.09.2019 09:18
    0
    Vlad Rasevski, 25.09.2019 09:03
    Сенсація -приємно!
    Я тут не вижу сенсацию. Они уже не первый турнир играют вместе и у них очень неплохо получается.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 25.09.2019 09:03
    +1
    Сенсація -приємно!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 25.09.2019 09:03
    +1
    Сенсація -приємно!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 25.09.2019 09:18
    0
    Vlad Rasevski, 25.09.2019 09:03
    Сенсація -приємно!
    Я тут не вижу сенсацию. Они уже не первый турнир играют вместе и у них очень неплохо получается.
    Ссылка
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