Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

не зможе, бо їй протягом наступних тижнів треба близько 400 балів захищати, тому треба вже тут і ...

21:25 — Natam69

Ще й скоти на головну поставили.

21:24 — Leon LeGa

А "внутри" ты не увидел его игру в сборной, где он ведет за собой всю команду. А что стоит команд...

21:18 — Сергей Долина

Как же нужно не любить футбол спорт юа, что бы вместо поздравления Месси, который в шестой раз ст...

21:18 — Виталий Грин

абсурд - это споры, кто лучший. и этот абсурд называется шоу-бизнес. Когда спорт мешают с шоу ...

21:15 — Леха Аксютенко

Да, ты наверное прав, кого ФИФА захотел назначить лучшим, того и назначили. И голосование тут воо...

21:14 — igrok2012

Шо це за мудак таку херню пише і видає за аналітику яку, нібито, всі підтримують? Це якийсь заказ...