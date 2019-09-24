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Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Ухане

  • 24.09.2019 21:05
  • 611 просмотров
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Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В среду, 25 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В третьем круге украинка встретится с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России (№69 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Халеп - Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Кузнецова
Q1 -   Чжэн Циньвэнь (6-2 6-4) №697 WTA
Q2 -  Маттек-Сандс (6-2 6-2) №444 WTA
1-й круг -  Путинцева (6-1 1-0 отказ) №38 WTA
2-й круг  Мугуруса (7-5 6-2) №26 WTA  Се Шувэй (6-2 7-6) №32 WTA
 
Ранее девушки встречались три раза, украинка ведет со счетом 2:1.
 
В 1/4 финала победительница матча сразится против Ван Цян (№16 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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