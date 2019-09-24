Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет еще один матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В третьем круге украинка встретится с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России (№69 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Халеп - Рыбакина. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Кузнецова
|Q1
|-
|Чжэн Циньвэнь (6-2 6-4) №697 WTA
|Q2
|-
|Маттек-Сандс (6-2 6-2) №444 WTA
|1-й круг
|-
|Путинцева (6-1 1-0 отказ) №38 WTA
|2-й круг
|Мугуруса (7-5 6-2) №26 WTA
|Се Шувэй (6-2 7-6) №32 WTA
Ранее девушки встречались три раза, украинка ведет со счетом 2:1.
В 1/4 финала победительница матча сразится против Ван Цян (№16 WTA) или Элисон Риск (№35 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.