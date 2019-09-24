Элина СВИТОЛИНА: «Я не робот, но делаю все, что в моих силах»

Во втором круге турнира в Ухане украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Гарбинье Мугурусу в двух сетах.

«У Мугурусы был потрясающий старт в этом матче. Она очень хорошо пробивала по мячу. Мне нужно было оставаться очень сильной и, как всегда, мне приходилось бороться. Я понимала, что будет много трудных розыгрышей, поэтому каждый мяч я играла как последний. В итоге, у меня появился шанс и я им воспользовалась. Это то хорошее, что сегодня случилось: когда было нужно, я эти шансы реализовала. Думаю, что это был хороший матч и мы показали высокий уровень тенниса».



«Для меня каждый турнир много значит. Когда я выхожу на корт, то каждый матч имеет значение. Я не робот, но я чрезвычайно мотивирована сыграть на Итоговом турнире. Я стараюсь делать все, что могу. Я не думаю о том, что может произойти на следующей неделе, что может произойти завтра. Просто играю от матча к матчу и отдаю все силы», - сказала Свитолина.



В следующем круге украинка сыграет против Светланы Кузнецовой.