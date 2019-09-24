Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Я не робот, но делаю все, что в моих силах»

Украинская теннисистка рассказала о победе над Мугурусой

  • 24.09.2019 19:16
  • 1250 просмотров
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Я не робот, но делаю все, что в моих силах»
© wtatennis.com

Во втором круге турнира в Ухане украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Гарбинье Мугурусу в двух сетах.

«У Мугурусы был потрясающий старт в этом матче. Она очень хорошо пробивала по мячу. Мне нужно было оставаться очень сильной и, как всегда, мне приходилось бороться. Я понимала, что будет много трудных розыгрышей, поэтому каждый мяч я играла как последний. В итоге, у меня появился шанс и я им воспользовалась. Это то хорошее, что сегодня случилось: когда было нужно, я эти шансы реализовала. Думаю, что это был хороший матч и мы показали высокий уровень тенниса».

«Для меня каждый турнир много значит. Когда я выхожу на корт, то каждый матч имеет значение. Я не робот, но я чрезвычайно мотивирована сыграть на Итоговом турнире. Я стараюсь делать все, что могу. Я не думаю о том, что может произойти на следующей неделе, что может произойти завтра. Просто играю от матча к матчу и отдаю все силы», - сказала Свитолина.

В следующем круге украинка сыграет против Светланы Кузнецовой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    «УАФ– М а ф і я!»
      «УАФ– М а ф і я!» , 24.09.2019 19:54
    0
    Капитан Врунгель, 24.09.2019 19:50
    Лялька, мы тебя любим и за тебя болеем, но заявка на участие в кубке крембля - это таки реально ппц...
    И не только она, но и Ястремская булет участвовать в этом шоу самолюбования кремлевской силиконовой гадины...
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 24.09.2019 19:50
    0
    Лялька, мы тебя любим и за тебя болеем, но заявка на участие в кубке крембля - это таки реально ппц...
    Ссылка
    «УАФ– М а ф і я!»
      «УАФ– М а ф і я!» , 24.09.2019 19:27
    -4
    "Для меня каждый турнир много значит, поэтому я поеду на кубок крембля..."
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 24.09.2019 19:23
    +3
    Ти молодчинка. Здоровя, удачі та перемог. А всяким диванним помийникам, заздрісникам та расистам(бо є й дебіли, які з-за стосунків з Монфісом гадять в новинах про нашу зірку) сьорбати власні негативні емоціїї та щоб з дивана пружина вистрілила та прямо в опу.
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 24.09.2019 19:23
    +3
    Ти молодчинка. Здоровя, удачі та перемог. А всяким диванним помийникам, заздрісникам та расистам(бо є й дебіли, які з-за стосунків з Монфісом гадять в новинах про нашу зірку) сьорбати власні негативні емоціїї та щоб з дивана пружина вистрілила та прямо в опу.
    Ссылка
    «УАФ– М а ф і я!»
      «УАФ– М а ф і я!» , 24.09.2019 19:54
    0
    Капитан Врунгель, 24.09.2019 19:50
    Лялька, мы тебя любим и за тебя болеем, но заявка на участие в кубке крембля - это таки реально ппц...
    И не только она, но и Ястремская булет участвовать в этом шоу самолюбования кремлевской силиконовой гадины...
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 24.09.2019 19:50
    0
    Лялька, мы тебя любим и за тебя болеем, но заявка на участие в кубке крембля - это таки реально ппц...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности