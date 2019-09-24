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ВИДЕО. Завацкая исполнила лучший удар дня на турнире в Ташкенте

Украинка отлично отыграла в матче против Алены Остапенко

  • 24.09.2019 08:20
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ВИДЕО. Завацкая исполнила лучший удар дня на турнире в Ташкенте
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла стартовый матч на турнире WTA международной серии в Ташкенте, одолев в первом круге Алену Остапенко из Латвии.
 
В пятом гейме второго сета украинка удачно сыграла после смеша соперницы, исполнив идеальный обводящий кросс с форхенда.
 

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Источник — WTA

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