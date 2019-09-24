ВИДЕО. Завацкая исполнила лучший удар дня на турнире в Ташкенте

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла стартовый матч на турнире WTA международной серии в Ташкенте, одолев в первом круге Алену Остапенко из Латвии.
В пятом гейме второго сета украинка удачно сыграла после смеша соперницы, исполнив идеальный обводящий кросс с форхенда.
Источник — WTA
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