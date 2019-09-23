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Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Ухане

  • 23.09.2019 17:05
  • 1161 просмотр
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Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, 24 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет стартовый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
Во втором круге украинка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Ван Яфань - Стивенс. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались десять раз, украинка ведет со счетом 6:4. В 2019 году Элина проиграла Гарбинье на Ролан Гаррос.
 
В третьем круге победительница матча сразится против Се Шувэй (№32 WTA) или Светланы Кузнецовой (№69 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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