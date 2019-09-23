Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 24 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет стартовый матч на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

Во втором круге украинка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Ван Яфань - Стивенс. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались десять раз, украинка ведет со счетом 6:4. В 2019 году Элина проиграла Гарбинье на Ролан Гаррос

В третьем круге победительница матча сразится против Се Шувэй (№32 WTA) или Светланы Кузнецовой (№69 WTA).