Костюк выступит на турнире ITF в Испании

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет на грунтовом 60-тысячнике ITF в испанской Валенсии.
В первом круге 17-летняя украинка сразится против 33-летней Мэнди Минеллы из Люксембурга, получившей от организаторов пятый номер посева. Ранее девушки между собой не пересекались.
Отметим, что турнир в Валенсии пройдет с 23 по 29 сентября.
На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира аналогичной категории во французском Сен-Мало.
Источник — Sport.ua
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