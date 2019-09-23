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Костюк выступит на турнире ITF в Испании

В первом круге украинка сразится с опытной теннисисткой из Люксембурга

  • 23.09.2019 16:25
  • 151 просмотр
  • 1 комментарий
Костюк выступит на турнире ITF в Испании
© WTT. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет на грунтовом 60-тысячнике ITF в испанской Валенсии.
 
В первом круге 17-летняя украинка сразится против 33-летней Мэнди Минеллы из Люксембурга, получившей от организаторов пятый номер посева. Ранее девушки между собой не пересекались.
 
Отметим, что турнир в Валенсии пройдет с 23 по 29 сентября.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 23.09.2019 16:27
    0
    Молодец, что часто играет в последнее время. Удачи!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.09.2019 16:27
    0
    Молодец, что часто играет в последнее время. Удачи!
    Ссылка
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