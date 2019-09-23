Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ухань. Ястремская покидает парный разряд

Украинка проиграла матч первого круга

  • 23.09.2019 15:15
  • 460 просмотров
  • 1 комментарий
Ухань. Ястремская покидает парный разряд
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла стартовый поединок парного разряда на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
  
В матче первого круга 19-летняя украинка в дуэте со Сторм Сандерс из Австралии уступила седьмой сеяной паре Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия).
 
Ухань. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Сторм Сандерс – Николь Мелихар / Квета Пешке – 4:6, 1:6
 
В следующем раунде Мелихар и Пешке сыграют против тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Ваня Кинг (США).
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 15:32
    +1
    Нащо вона взагалі на пари відволікається. Там інший масштаб корту, інші правила. Завтра вийде, і почне у коридор садити у перших геймах
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 15:32
    +1
    Нащо вона взагалі на пари відволікається. Там інший масштаб корту, інші правила. Завтра вийде, і почне у коридор садити у перших геймах
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности