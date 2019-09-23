Ухань. Ястремская покидает парный разряд

16:34 — Penalty

Нас не пускают ни в НАТО, ни в ЕС.....в ПАСЕ вернули Россию, нам предлагают стать соучастниками в...

16:28 — Shapiro1988

А у тебя с рождения погоняло Серж Пидр?

16:25 — Серж Пир

У тебя от рождения такая рожа или тебя хероя побили братья по бутылке?

16:20 — Shapiro1988

Конечно сберегли,представь,вернулись бы домой ни с чем,да ещё с побитой физиономией,а так,герои!!