Ястремская/Сандерс – Мелихар/Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого круга 19-летняя украинка в дуэте со Сторм Сандерс из Австралии сразится против седьмой сеяной пары Николь Мелихар (США) / Квета Пешке (Чехия).
Начало матча в 14:15 по Киеву.
Напомним, в первом круге одиночного разряда Даяна переиграла Айлу Томлянович.
Источник — Sport.ua
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