Элина СВИТОЛИНА: «Могу извлечь пользу из поражения Серене»

Накануне старта на турнире серии Premier 5 в Ухане украинка вспомнила недавний поединок в полуфинале турнира Большого шлема, в котором Свитолина без шансов уступила легендарной американке.

«US Open получился для меня очень хорошим. Однако есть и те вещи, которые разочаровывают. В некоторых моментах, например в матче с Сереной, я хотела бы сыграть лучше. Впрочем, так всегда бывает, когда хочется большего.

В любом случае я многое могу извлечь из поражения. Нужно смотреть вперед, ведь впереди ещё много турниров, в которых будут непростые матчи», - сказал Свитолина.

Свитолина стартует на турнире Premier 5 в Ухане со второго раунда. Соперницей Свитолиной будет победительница пары Пэн Шуай – Гарбинье Мугуруса.