Элина СВИТОЛИНА: «Могу извлечь пользу из поражения Серене»

Накануне старта на турнире серии Premier 5 в Ухане украинка вспомнила недавний поединок в полуфинале турнира Большого шлема, в котором Свитолина без шансов уступила легендарной американке.
«US Open получился для меня очень хорошим. Однако есть и те вещи, которые разочаровывают. В некоторых моментах, например в матче с Сереной, я хотела бы сыграть лучше. Впрочем, так всегда бывает, когда хочется большего.
В любом случае я многое могу извлечь из поражения. Нужно смотреть вперед, ведь впереди ещё много турниров, в которых будут непростые матчи», - сказал Свитолина.
Свитолина стартует на турнире Premier 5 в Ухане со второго раунда. Соперницей Свитолиной будет победительница пары Пэн Шуай – Гарбинье Мугуруса.
Источник — Tennis World USA
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Нечего наматывать сопли на рукав!
Все что не убивает, делает нас сильнее!
Только так и не иначе - если есть амбиции на первую строчку в WTA.
Но и с психологией нужно что то делать - с такими "качелями" безвольных потерь очков Первой не стать!
А Серена и иже с ней закаляют и характер тоже!
Вперёд! До зимнего перерыва совсем немного осталось. Нужно на пределе отыграть эти турниры.
Помню прошлогодний итоговый - на шару попала, ну а дальше была СКАЗКА про гадкого утёнка!
Вперёд!
Нечего наматывать сопли на рукав!
Все что не убивает, делает нас сильнее!
Только так и не иначе - если есть амбиции на первую строчку в WTA.
Но и с психологией нужно что то делать - с такими "качелями" безвольных потерь очков Первой не стать!
А Серена и иже с ней закаляют и характер тоже!
Вперёд! До зимнего перерыва совсем немного осталось. Нужно на пределе отыграть эти турниры.
Помню прошлогодний итоговый - на шару попала, ну а дальше была СКАЗКА про гадкого утёнка!
Вперёд!
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