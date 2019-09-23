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Элина СВИТОЛИНА: «Могу извлечь пользу из поражения Серене»

Третья ракетка мира вспомнила поединок против Серены Уильямс в полуфинале US Open

  • 23.09.2019 12:15
  • 936 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Могу извлечь пользу из поражения Серене»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Накануне старта на турнире серии Premier 5 в Ухане украинка вспомнила недавний поединок в полуфинале турнира Большого шлема, в котором Свитолина без шансов уступила легендарной американке.

«US Open получился для меня очень хорошим. Однако есть и те вещи, которые разочаровывают. В некоторых моментах, например в матче с Сереной, я хотела бы сыграть лучше. Впрочем, так всегда бывает, когда хочется большего.

В любом случае я многое могу извлечь из поражения. Нужно смотреть вперед, ведь впереди ещё много турниров, в которых будут непростые матчи», - сказал Свитолина.

Свитолина стартует на турнире Premier 5 в Ухане со второго раунда. Соперницей Свитолиной будет победительница пары Пэн Шуай – Гарбинье Мугуруса.

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Источник — Tennis World USA

(3 голоса)

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Комментарии
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 23.09.2019 12:48
    +2
    Молодец!
    Нечего наматывать сопли на рукав!
    Все что не убивает, делает нас сильнее!
    Только так и не иначе - если есть амбиции на первую строчку в WTA.
    Но и с психологией нужно что то делать - с такими "качелями" безвольных потерь очков Первой не стать!
    А Серена и иже с ней закаляют и характер тоже!
    Вперёд! До зимнего перерыва совсем немного осталось. Нужно на пределе отыграть эти турниры.
    Помню прошлогодний итоговый - на шару попала, ну а дальше была СКАЗКА про гадкого утёнка!
    Вперёд!
    Ссылка
    pavelko01
      pavelko01, 23.09.2019 12:39
    -2
    Элина СВИТОЛИНА: Могу извлечь пользу из поражения Серене... А могу и не извлечь
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 23.09.2019 12:48
    +2
    Молодец!
    Нечего наматывать сопли на рукав!
    Все что не убивает, делает нас сильнее!
    Только так и не иначе - если есть амбиции на первую строчку в WTA.
    Но и с психологией нужно что то делать - с такими "качелями" безвольных потерь очков Первой не стать!
    А Серена и иже с ней закаляют и характер тоже!
    Вперёд! До зимнего перерыва совсем немного осталось. Нужно на пределе отыграть эти турниры.
    Помню прошлогодний итоговый - на шару попала, ну а дальше была СКАЗКА про гадкого утёнка!
    Вперёд!
    Ссылка
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