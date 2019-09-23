ЛОПАТЕЦКАЯ: «В этом году сыграю только, если буду полностью готова»

На этой неделе украинка была заявлена на турнир ITF в Италии, но в итоге приняла решение пока не играть и продолжить подготовку к возвращению на корты, о чем рассказала нашему порталу.
«Восстановление проходит в плановом порядке, под контролем реабилитологов и моей тренерской команды. Прогрессивно возвращаюсь к тренировкам на корте и нагрузкам. На данный момент приняли решение немного повременить с возвращением в Тур. Не хотим форсировать, а ставим цель качественно подготовится к новому сезону. Возможно, что-то и сыграю в этом году, но только если решим, что полностью готова», - сказала Лопатецкая.
На данный момент Лопатецкая занимает 233-е место в рейтинге WTA.
Напомним, что в мае Лопатецкая перенесла операцию на мениске.
Источник — Большой теннис Украины
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