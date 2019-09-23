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ЛОПАТЕЦКАЯ: «В этом году сыграю только, если буду полностью готова»

Украинская теннисистка не спешит возвращаться на корт после травмы

  • 23.09.2019 11:47
  • 189 просмотров
  • 1 комментарий
ЛОПАТЕЦКАЯ: «В этом году сыграю только, если буду полностью готова»
© ITF. Дарья Лопатецкая
На этой неделе украинка была заявлена на турнир ITF в Италии, но в итоге приняла решение пока не играть и продолжить подготовку к возвращению на корты, о чем рассказала нашему порталу.
 
«Восстановление проходит в плановом порядке, под контролем реабилитологов и моей тренерской команды. Прогрессивно возвращаюсь к тренировкам на корте и нагрузкам. На данный момент приняли решение немного повременить с возвращением в Тур. Не хотим форсировать, а ставим цель качественно подготовится к новому сезону. Возможно, что-то и сыграю в этом году, но только если решим, что полностью готова», - сказала Лопатецкая.
 
На данный момент Лопатецкая занимает 233-е место в рейтинге WTA.
 
Напомним, что в мае Лопатецкая перенесла операцию на мениске.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
      olya403, 23.09.2019 11:52
    +1
    ну і правильно. Головне - здоров'я! Поспішати не треба
    Ссылка
    olya403
      olya403, 23.09.2019 11:52
    +1
    ну і правильно. Головне - здоров'я! Поспішати не треба
    Ссылка
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