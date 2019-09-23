Марта КОСТЮК: «Не суждено было победить во Франции»

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала финал турнира ITF во французском Сен-Мало, который она проиграла 19-летней россиянке Варваре Грачевой (3:6, 2:6).
В соцсети Instagram Костюк написала: «Не суждено было победить в финале, но держу голову поднятой на следующую неделю».
17-летняя Костюк провела свой второй финал в сезоне. В марте украинка проиграла решающий матч турнира ITF в польском Торуне. Ныне Марта занимает 182-е место в рейтинге WTA, поднявшись за неделю на 33 позиции.
Источник — Sport.ua
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