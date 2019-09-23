Марта КОСТЮК: «Не суждено было победить во Франции»

12:01 — Sunrise

"Зуб даю Ярмоленко не уйдет из Динамо" "Зуб даю Ярмоленко будет вечно гнить на банке" ---- Ну ком...

12:00 — ВВВ

До речі ти гадаєш що вчора Динамо виглядало круто чи то Ворскла була м*яко кажучи ніяка? А на рах...

11:58 — ВВВ

Ванятко,а ти подивись мої пости-першим я нікого не зачіпаю,а то гімно песика взагалі стараюся не ...

11:53 — Ваня

Ну на рахунок розумової відсталості це якраз до вас, бо ви всі думаєте що висравшись тут чи в інш...

11:53 — Laeda

Гандон, это ты о себе круто сказал и кто такой есик ? я ж говорю пердун ты старый пол...