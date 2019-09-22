Катерина Козлова – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого круга основной сетки украинка, которая преодолела сито квалификации, сыграет против Элисон Риск из США (№32 WTA). Матч состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 06:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча сыграет против Анжелик Кербер (№69 WTA) или Моники Пуиг (№15 WTA).
Плеер будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.