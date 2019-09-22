Катерина Козлова – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:20 — «УАФ– М а ф і я!»

Полтавскую проститутку мы видели и видим в матчах с Шахтером

22:19 — salem1974

Во второй части ЧУ Полтавской проститутки уже не будет,посмотрим с кем наберете очки

22:15 — stopor2016

Отмотай на Мансити , и др@чи...

22:11 — «УАФ– М а ф і я!»

Потому что ШД -Десна, заурядный матч с одним забитым мячем, и комментировать там нечего...

22:10 — andreypoltava231

ну..ещё победа над орендуполем и дк вторые) кто там оспаривать второе место в суркисов собирается...