ВИДЕО. Отец Ястремской провел коучинг с дочкой в матче с Томлянович

Еще и победа, шикардос, эти три очка точно не помешают.

17:46 — AdvocatusDei

Я говорил, что у них убогая игра... а не «мертвое» динамо.. запоминай, а лучше записывай

17:46 — trasher87 trasher87

Шабанов молодец

17:45 — trasher87 trasher87

Давай дк. Надо возвращать болел

17:45 — Brian

Ворскла вообще мёртвая....или это слив. Но так позориться....да ещё и против Динамо....

17:45 — Андрей Овчаренко

Я ж говорил надо только переломить себя и вывести физуху на приемлемый уровень.

17:44 — azl

Так ты же одни из первых кричал, что Динамо мертвое и у них 3 года спад. Не?