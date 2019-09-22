ВИДЕО. Отец Ястремской провел коучинг с дочкой в матче с Томлянович

Александр Ястремский, отец Даяны Ястремской, выступил в роли тренера своей дочери во время матча против Айлы Томлянович на турнире в Ухане.
Отец 19-летней украинской теннисистки вышел на коучинг при счете 6-5 в первом сете. После этого Ястремская сумела выиграть тай-брейк, а во второй партии отдала сопернице лишь два гейма.
Источник — Большой теннис Украины
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