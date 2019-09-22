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ВИДЕО. Отец Ястремской провел коучинг с дочкой в матче с Томлянович

Оливье Женом больше не работает с Даяной?

  • 22.09.2019 16:42
  • 938 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Отец Ястремской провел коучинг с дочкой в матче с Томлянович
© БТУ. Даяна Ястремская с отцом
Александр Ястремский, отец Даяны Ястремской, выступил в роли тренера своей дочери во время матча против Айлы Томлянович на турнире в Ухане.
 
Отец 19-летней украинской теннисистки вышел на коучинг при счете 6-5 в первом сете. После этого Ястремская сумела выиграть тай-брейк, а во второй партии отдала сопернице лишь два гейма.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 22.09.2019 16:56
    +2
    А батько здається у темі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.09.2019 16:56
    +2
    А батько здається у темі
    Ссылка
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