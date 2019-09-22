ЯСТРЕМСКАЯ: «Не думаю, что в матче с Томлянович был мой лучший теннис»

«Во-первых, спасибо зрителям за поддержку, мне было действительно приятно. Это был всего лишь мой первый матч в Ухане. Здорово, что я играю на этом турнире и что свой первый матч я провела на первом корте.

Не думаю, что это был мой лучший теннис, но я стараюсь делать все, что в моих силах, стараюсь найти свою игру. На самом деле последние пару месяцев я не играю слишком хорошо, но пытаюсь психологически оставаться стойкой», – сказала Ястремская.

Отметим, что во втором раунде Даяна сыграет против Анастасии Севастовой (№18 WTA) или Кристины Макхейл (№100 WTA).