ФОТО ДНЯ. Свитолина и Ястремская посетили вечеринку в Ухане

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская побывали на вечеринке игроков турнира в Ухане.
Отметим, что в турнире примет участие также Катерина Козлова, которая прошла квалификацию.
Также вечеринку посетили другие участницы турнира.
Донна Векич
Каролин Возняцки
Симона Халеп
Кики Бертенс
Каролина Плишкова
Катерина Синякова
Источник — Sport.ua
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