ФОТО ДНЯ. Свитолина и Ястремская посетили вечеринку в Ухане

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Сын Коломойского дебютировал за Днепр и завоевал Суперкубок Украины 03:47 — SKIF1927 Чмо, как и все каломойские зебилы !

Барселона с Месси в составе уступила Гранаде 03:42 — SKIF1927 Это каждый день крутили по крот-тв 02:43 — sanitarium Команда с Вальверде продолжает деградировать. Уже и с Месси ничего не получается. Это первый за н... 02:19 — OKs100 И неудивительно, Гранада сейчас на первом месте и явный фаворит в борьбе за чемпионство в этом го...

Украина вышла в четвертьфинал чемпионата Европы! 03:40 — SKIF1927 Слава Украiнi ! 02:31 — Vladdal Визуалс, я тебе оплачу дорогу и проживание, и медицину, если не дай Бог что. Так как? 02:30 — Vladdal А, ещё одно. Я даю тебе возможность мне рожу набить. В Харьков приедешь? Ну, ты говорил, что бокс... 02:29 — Gefest Ну если у вас Франция победитель мировой лиги (лиги наций) за последнии сезоны то мамкин эксперт ...

Интер без особых проблем разобрался с Миланом 02:19 — Lucky Lucky После удара головой 🤭🤐 ни слова про гол Милана 🤔 читаешь ваши экспертные выводы и диву даёшься 🤣