Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аж не віриться, що в Україні за багато років з'явилась дійсно конкурентно здатна команда. Беззапе...

Да, действительно здорово комментирует, молодец. Другой бы волю эмоциям дал, а Скрипник не просто...

21:55 — azl

Что ты мелешь? К чему эти эпитеты? Ты хочешь сказать, что Заря сливает матчи ДК? Да, Заря берет и...

21:53 — azl

Судья откровенно засудил Зарю. Ну оно и понятно, он из Киева, сделал все для того, чтобы Заря от ...

21:52 — dyryavo_s_dnepra

Дырявые на 8-ом месте) Интересная бороба начинается во второй шестерке))

21:48 — andreypoltava231

между этими договорняки сложно проводить..так как орендуполь - это 100 процентный фарм ахметовца....