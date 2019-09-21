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Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Ухане

  • 21.09.2019 21:15
  • 749 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Даяна Ястремская
В воскресенье, 22 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) сыграет дебютный матч основной сетки на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
19-летняя украинка встретится против австралийки Айлы Томлянович (№42 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после матча Пегула - Херцог. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
 

Ранее девушки встречались дважды, оба раза в трех сетах побеждала украинка. Более памятный матч состоялся в финале Хуахина.

В третьем круге победительница матча сразится против Анастасии Севастовой (№18 WTA) или Кристины Макхейл (№100 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 21.09.2019 21:38
    +1
    Важко щось сказати після трешу, який Даяна влаштувала в Осаці - лупілово по аутах
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.09.2019 21:38
    +1
    Важко щось сказати після трешу, який Даяна влаштувала в Осаці - лупілово по аутах
    Ссылка
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