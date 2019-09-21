Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 22 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) сыграет дебютный матч основной сетки на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
19-летняя украинка встретится против австралийки Айлы Томлянович (№42 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после матча Пегула - Херцог. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, оба раза в трех сетах побеждала украинка. Более памятный матч состоялся в финале Хуахина.
В третьем круге победительница матча сразится против Анастасии Севастовой (№18 WTA) или Кристины Макхейл (№100 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.