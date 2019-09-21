Осака и Павлюченкова сыграют в финале турнира в Японии

Ты уже такое писал - про Карпаты с Днепром. И опять - мимо...

15:44 — Владимир Сагайдак

И Хвостенко аля сироп от кашля тоже. Мдя. В Германии так бы и на пушечный выстрел к биатлону бы н...

15:43 — Владимир Сагайдак

ЭПО Седнев че там забыл? Мы шо как Рашка чтим своих допингеров, пан Брынзак?