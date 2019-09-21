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Осака и Павлюченкова сыграют в финале турнира в Японии

На стадии полуфиналов остановились Анжелик Кербер и Элиза Мертенс

  • 21.09.2019 14:41
  • 681 просмотр
  • 1 комментарий
Осака и Павлюченкова сыграют в финале турнира в Японии
© Toray Pan Pacific Open. Наоми Осака
На турнире серии Премьер в японской Осаке состоялись полуфинальные матчи.
 
Обидчица Даяны Ястремской Анастасия Павлюченкова разобралась с Анжелик Кербер и вышла в свой первый финал в сезоне.
 
Местная любимица Наоми Осака в двух сетах одолела бельгийку Элизу Мертенс и стала второй финалисткой. 
 
Осака. Полуфиналы
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1
 
Финальный матч состоится в воскресенье. Осака, которая идет четвертой в мировом рейтинге, даже в случае победы не сможет обойти украинку Элину Свитолину.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 21.09.2019 14:53
    0
    Обидві сьогодні виграли два матча поспіль. Але якщо в Осакі після Путінцевой була Мертенс, яка так само грала сьогодні, то у Павлюченковой після Дої Кербер, яка відпочивала від учора. Есть женщины в русских селеньях! Ну і в японських теж
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 21.09.2019 14:53
    0
    Обидві сьогодні виграли два матча поспіль. Але якщо в Осакі після Путінцевой була Мертенс, яка так само грала сьогодні, то у Павлюченковой після Дої Кербер, яка відпочивала від учора. Есть женщины в русских селеньях! Ну і в японських теж
    Ссылка
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