Осака и Павлюченкова сыграют в финале турнира в Японии

На турнире серии Премьер в японской Осаке состоялись полуфинальные матчи.
Обидчица Даяны Ястремской Анастасия Павлюченкова разобралась с Анжелик Кербер и вышла в свой первый финал в сезоне.
Местная любимица Наоми Осака в двух сетах одолела бельгийку Элизу Мертенс и стала второй финалисткой.
Осака. Полуфиналы
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:1
Финальный матч состоится в воскресенье. Осака, которая идет четвертой в мировом рейтинге, даже в случае победы не сможет обойти украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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