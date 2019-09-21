Осака. Н. Киченок вылетела в полуфинале парного разряда

Сегодня Надежда Киченок в полуфинале хардового турнира WTA в Осаке в парном разряде вместе с Эбигейл Спирс встречалась с тайваньским дуэтом Се Шувэй/Се Шу-Йинь.
Украино-американский дуэт потерпел поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.
1/2 финала
Се Шувэй/Се Шу-Йинь (Тайвань) – Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) – 7:6 (4), 1:6, 10:5
Ранее в четвертьфинале Киченок и Спирс обыграли дуэт Эри Ходзуми/Макото Ниномия.
Источник — Sport.ua
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