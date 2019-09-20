Скандал в WTA. Теннисистка из России пыталась продать место на турнире

Российская теннисистка Ирина Хромачева оштрафована и отстранена на три месяца (но из них два месяца условно) от профессиональных выступлений за попытку продать свое место в квалификации соревнований в Индиан-Уэллсе.

24-летняя уроженка Москвы была готова отказаться от участия на турнире в пользу другой теннисистки. Взамен эта теннисистка, имя которой не называется, должна была заплатить ей определенную сумму. В результате слушаний, состоявшихся 9 сентября в Лондоне, Хромачева была дисквалифицирована на месяц реально, еще на два месяца условно, а также оштрафована на $3 тысячи.

В настоящее время Ирина занимает 274-е место рейтинга WTA. Лучший результат в карьере – 89-я позиция (февраль 2017). В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед. За карьеру россиянка не выиграла ни одного турнира категории WTA.

