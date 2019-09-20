Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Скандал в WTA. Теннисистка из России пыталась продать место на турнире

Ирина Хромачева дисквалифицирована на 3 месяца и оштрафована на $3 тысячи

  • 20.09.2019 22:29
  • 1352 просмотра
  • 3 комментария
Скандал в WTA. Теннисистка из России пыталась продать место на турнире
© Twitter. Ирина Хромачева
Российская теннисистка Ирина Хромачева оштрафована и отстранена на три месяца (но из них два месяца условно) от профессиональных выступлений за попытку продать свое место в квалификации соревнований в Индиан-Уэллсе.
 
24-летняя уроженка Москвы была готова отказаться от участия на турнире в пользу другой теннисистки. Взамен эта теннисистка, имя которой не называется, должна была заплатить ей определенную сумму. В результате слушаний, состоявшихся 9 сентября в Лондоне, Хромачева была дисквалифицирована на месяц реально, еще на два месяца условно, а также оштрафована на $3 тысячи.
 
В настоящее время Ирина занимает 274-е место рейтинга WTA. Лучший результат в карьере – 89-я позиция (февраль 2017). В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед. За карьеру россиянка не выиграла ни одного турнира категории WTA.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis Integrity Unit

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    firstromario
    online
      firstromario, 20.09.2019 23:08
    0
    та то що пробувала то таке. інше що будуть розказувати як світ проти них зговорився, бо то кацапське болото не вміє жити в реальності
    Ссылка
    flydog773
    online
      flydog773, 20.09.2019 23:00
    +1
    москалі вони і в африці москалі
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 20.09.2019 22:44
    +3
    Таке... Не дивно аж ні грама...
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 20.09.2019 22:44
    +3
    Таке... Не дивно аж ні грама...
    Ссылка
    flydog773
    online
      flydog773, 20.09.2019 23:00
    +1
    москалі вони і в африці москалі
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 20.09.2019 23:08
    0
    та то що пробувала то таке. інше що будуть розказувати як світ проти них зговорився, бо то кацапське болото не вміє жити в реальності
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности