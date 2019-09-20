Гуанчжоу. Кенин и Стосур сразятся в финале

На турнире международной серии в китайском Гуанчжоу завершились полуфинальные поединки.
В матче за титул сразятся третья сеяная София Кенин из США (№20 WTA) и 35-летняя австралийка Саманта Стосур (№129 WTA).
Гуанчжоу. Полуфиналы
Саманта Стосур (Австралия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 7:6(4), 6:1
София Кенин (США) – Анна Блинкова (Россия) – 7:6(2), 4:6, 6:1
Отметим, что на счету 20-летней Софии Кенин два титула WTA, у опытной Саманты Стосур – девять.
На стадии второго круга американка выбила украинку Катарину Завацкую.
Источник — Sport.ua
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