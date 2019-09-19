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МЕДВЕДЕВ: «Девушки у нас более тщательные, а юноши – разгильдяи»

Легендарный теннисист – о разнице в результатах украинского мужского и женского тенниса

  • 19.09.2019 21:54
  • 892 просмотра
  • 2 комментария
МЕДВЕДЕВ: «Девушки у нас более тщательные, а юноши – разгильдяи»
© ФТУ. Андрей Медведев
Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился мыслями о причинах кардинального различия в результатах украинского мужского и женского тенниса.
 
«Точно скажу, что нет никакого научного объяснения. Я считаю, что школа тренеров, которая подготавливает мужчин и женщин в Украине достаточно высокая. Мое мнение, оно в большей степени философское, что девушки более тщательные. Например, девушкам дают задание и они его точно выполнят, а юноши у нас больше разгильдяи. Давая задание игроку, ты знаешь, что девушка его может еще и перевыполнить, а сделает ли его юноша – не факт. 
 
Мое мнение, как наблюдателя, заключается именно в этом. Одним словом, главная причина – дисциплина. Новую культура мы стараемся привить абсолютно всем нашим игрокам, ситуация уже меняется.
 
Надеемся, что пройдет не слишком много времени, перед тем как ребята потихоньку начнут догонять наших девчонок. А девушкам желаю только удачи, чтобы они ставили перед нами самые высокие цели: чтобы Элина стала первым номером, чтобы Леся и Даяна вошли в десятку, чтобы как можно больше украинок были звездными и к ним можно было стремиться. Ведь именно благодаря достижениям девушек мужчины тоже чувствуют себя обязанными добавлять в своих результатах. Так и должно быть», – сказал Медведев.
 
 
Полную версию интервью с Андреем Медведевым читайте на Sport.ua в пятницу. 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Fangold
      Fangold, 19.09.2019 22:46
    0
    Леся в десятку уже не войдет
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.09.2019 22:28
    0
    Про аварию и как он пяьный в стельку на смерть сбил человека и как его отмазали у Лысого капита спросили?
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 19.09.2019 22:46
    0
    Леся в десятку уже не войдет
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.09.2019 22:28
    0
    Про аварию и как он пяьный в стельку на смерть сбил человека и как его отмазали у Лысого капита спросили?
    Ссылка
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