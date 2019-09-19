МЕДВЕДЕВ: «Девушки у нас более тщательные, а юноши – разгильдяи»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился мыслями о причинах кардинального различия в результатах украинского мужского и женского тенниса.

«Точно скажу, что нет никакого научного объяснения. Я считаю, что школа тренеров, которая подготавливает мужчин и женщин в Украине достаточно высокая. Мое мнение, оно в большей степени философское, что девушки более тщательные. Например, девушкам дают задание и они его точно выполнят, а юноши у нас больше разгильдяи. Давая задание игроку, ты знаешь, что девушка его может еще и перевыполнить, а сделает ли его юноша – не факт.

Мое мнение, как наблюдателя, заключается именно в этом. Одним словом, главная причина – дисциплина. Новую культура мы стараемся привить абсолютно всем нашим игрокам, ситуация уже меняется.

Надеемся, что пройдет не слишком много времени, перед тем как ребята потихоньку начнут догонять наших девчонок. А девушкам желаю только удачи, чтобы они ставили перед нами самые высокие цели: чтобы Элина стала первым номером, чтобы Леся и Даяна вошли в десятку, чтобы как можно больше украинок были звездными и к ним можно было стремиться. Ведь именно благодаря достижениям девушек мужчины тоже чувствуют себя обязанными добавлять в своих результатах. Так и должно быть», – сказал Медведев.

Полную версию интервью с Андреем Медведевым читайте на Sport.ua в пятницу.