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Андрей МЕДВЕДЕВ: «Появилось больше оптимизма по поводу нашей молодежи»

Легендарный украинский теннисист – о перспективах украинской команды

  • 19.09.2019 16:15
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Андрей МЕДВЕДЕВ: «Появилось больше оптимизма по поводу нашей молодежи»
© ФТУ. Андрей Медведев
Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев оценил перспективы возрастной украинской команды в будущих международных сражениях, а также назвал молодых теннисистов, которые в ближайшее время смогут составить конкуренцию первым номерам национальной команды.
 
«Сейчас у нас намного больше оптимизма по поводу нашей молодежи, чем было несколько лет назад. Целая плеяда ребят до 25 лет достаточно хорошо начала выступать на фьючерсах, и у нас есть основания и надежды, что Владислав Орлов, Никита Маштаков, Алексей Крутых, Георгий Кравченко, Данила Калениченко, Эрик Ваншельбойм смогут проявить себя.
 
Да, наша команда, как говорится 30+, но если посмотреть на лидеров мирового рейтинга, то им как раз за 30. Мы сейчас говорим не о тех стандартах, к которым мы привыкли в 90-е годы или в начале 2000-х. Практика показала, что можно играть намного дольше и заканчивать позже, чем мы в свое время. Возможно, наши ребята находятся как раз в том возрасте, когда здоровье еще позволяет, но уже есть достаточно много опыта, даже путем своих ошибок. Это позволяет делать правильные решения во время подготовки к сезону, подготовки к матчам, принимать правильные тактические решения во время поединков. Сейчас они в таком возрасте, что можно оптимизировать все, что натрудил с восьми лет, и далее идти без ошибок.
 
Главная проблема всех игроков – это травмы. Нужно беречь здоровье, иногда даже требуется банальное везение, чтобы не было ничего серьезного, потому что нагрузки действительно очень высокие», – сказал Медведев.
 
Полную версию интервью с Андреем Медведевым читайте на Sport.ua в пятницу. 
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Источник — Sport.ua

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