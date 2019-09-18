Сен-Мало. Костюк стартовала с победы

13:31 — Александр Шевченко

Эба дед, ну ты точно дед. Правду говорят, что с возрастом мозги атрофируються, начинаеться маразм...

13:29 — Laeda

а что там? Ава как ава не что у тебя - сидит какой-то дед на унитазе и строчит комменты на суржик...

13:28 — Laeda

маладэц садись два - википедию все умеют читать только стыдно должно быть проигрывать великой гор...

13:28 — ВВВ

Ти на свою аву подивись псіна!!!!

13:25 — nomad

Про шведский "колхоз": «Ма́льмё» — шведский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 24 фе...

13:24 — Laeda

ну наверное вадо у твоего второго я 60 летнего любителя лоперамида "kvlad200760"

13:22 — ВВВ

Як на мене то більше за всіх кричать ро те що хтось підорас як раз самі підораси!!! Не підкажеш м...