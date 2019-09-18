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Сен-Мало. Костюк стартовала с победы

Украинка вышла во второй раунд грунтового турнира ITF

  • 18.09.2019 12:38
  • 1069 просмотров
  • 2 комментария
Сен-Мало. Костюк стартовала с победы
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в первом раунде грунтового турнира ITF в Сен-Мало (Франция) встречалась с испанкой Гийомар Маристани Сулетой Де Реалес.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

1-й раунд

Марта Костюк (Украина) – Гийомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) – 6:3, 6:1

Во втором раунде соперницей Костюк станет победительница противостояния Марго Йеромилос – Александра Киик.

Ранее Костюк начала работу с новым тренером.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 18.09.2019 12:50
    +2
    Марту з почином! Так тримати!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 18.09.2019 12:42
    +4
    Давай Марта! Кончай с психами и с новім тренером за работу!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 18.09.2019 12:42
    +4
    Давай Марта! Кончай с психами и с новім тренером за работу!
    Ссылка
    vital
      vital, 18.09.2019 12:50
    +2
    Марту з почином! Так тримати!
    Ссылка
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