Сен-Мало. Костюк стартовала с победы

Сегодня Марта Костюк в первом раунде грунтового турнира ITF в Сен-Мало (Франция) встречалась с испанкой Гийомар Маристани Сулетой Де Реалес.
Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 21 минуту.
1-й раунд
Марта Костюк (Украина) – Гийомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) – 6:3, 6:1
Во втором раунде соперницей Костюк станет победительница противостояния Марго Йеромилос – Александра Киик.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.