Марта Костюк начала работу с новым тренером

Последнее время украинская теннисистка Марта Костюк находилась в поисках тренера, а теперь стало извесно, что спортсменка провела сборы в Швейцарии под руководством наставника Гленна Шааппа.
Ранее этот специалист работал с Еленой Остапенко и Анетт Контавейт.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.