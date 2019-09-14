Марта Костюк начала работу с новым тренером

З фекалами все дуже просто: на гілку вкраденої команди у рівенчан ніхто не заходить. Хто ж тоді і...

00:25 — Andriy Korynchuk

Я надеюсь ты себя к людям не относишь, а то не писал бы такую херню.

00:22 — Andriy Korynchuk

Если б они были умными, то не поехали б туда воевать, и послали нах, тех кто б их посылал воевать...

00:21 — andrumaxx

В бюджет України вони не платять ні копійки. А то що вони піднімають рейтинг турніру і рекламують...

00:19 — Andriy Korynchuk

Твій народ, це купка зазомбованих ополячених людей на краю України, так що закрий пельку, і за вс...

00:16 — VITASS

а если бы гипотетический брат эли или даяны погиб на этом долбаном бамбасе они бы поехали? вряд л...