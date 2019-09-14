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Марта Костюк начала работу с новым тренером

Украинка провела сборы в Швейцарии

  • 14.09.2019 23:22
  • 555 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк начала работу с новым тренером
© instagram.com. Новый тренер - справа

Последнее время украинская теннисистка Марта Костюк находилась в поисках тренера, а теперь стало извесно, что спортсменка провела сборы в Швейцарии под руководством наставника Гленна Шааппа.

Ранее этот специалист работал с Еленой Остапенко и Анетт Контавейт.

Костюк сейчас занимает 214-е место рейтинга WTA.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.09.2019 23:25
    0
    ну побачимо. дай бог
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.09.2019 23:25
    0
    ну побачимо. дай бог
    Ссылка
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