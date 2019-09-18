Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 18-го сентября, украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет поединок второго круга на турнире международной серии в китайском Гуанчжоу. Соперницей украинки станет Мария Боузкова из Чехии (№63 WTA).
Поединок начнется первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча - не ранее 14:00 по киевскому времени.
Ранее девушки не встречались.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Анны Блинковой (Россия) или Александры Крунич (Сербия).
Источник — Sport.ua
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