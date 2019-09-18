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Осака. Киченок победила на старте парного разряда

Надежда Киченок и Эбигейл Спирс вышли в четвертьфинал

  • 18.09.2019 09:26
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Осака. Киченок победила на старте парного разряда
© БТУ. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с американкой Эбигейл Спирс одержала победу в первом круге турнира в Осаке.

Украино-американская пара обыграла третьих сеянных Николь Меликар (США) и Квету Пешку (Чехия). Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6.

В четвертьфинале Киченок и Спирс сыграют с японским дуэтом Ходзуми/Ниномия. Отметим, что в первом круге японки обыграли Людмилу Киченок и Элисон Риск.

Ранее Киченок уступила в первом круге турнира в Мейтаре (Израиль).

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Источник — Sport.ua

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