Осака. Киченок победила на старте парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с американкой Эбигейл Спирс одержала победу в первом круге турнира в Осаке.
Украино-американская пара обыграла третьих сеянных Николь Меликар (США) и Квету Пешку (Чехия). Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6.
В четвертьфинале Киченок и Спирс сыграют с японским дуэтом Ходзуми/Ниномия. Отметим, что в первом круге японки обыграли Людмилу Киченок и Элисон Риск.
Ранее Киченок уступила в первом круге турнира в Мейтаре (Израиль).
Источник — Sport.ua
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