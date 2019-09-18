Осака. Киченок победила на старте парного разряда

Да... пока "не по Катьке шляпка" ...) Ну.., ничего, у неё - всё впереди.

Доволі прогнозуємо Кетрін програє, бо в неї немає жодного козирю, немає супкрскілів, які є в Ястр...

10:19 — George Abuladze

Сомневаюсь я в счете 1:2, скорее всего накидают нашим минимум 4, но лучше посмотреть на игру кома...

10:18 — AdvocatusDei

Вся надежда с коффами на динамо конечно

10:14 — Едуард Корнієнко

При всій моїй повазі, до єдиного клубу в ЛЧ від України (хоч і вболіваю за ДК), але навряд чи пов...

10:14 — Predator

Потому что у этого лоха пердак горит что шахта в лч играет и на первом месте в УПЛ. А дырявых име...