Завацкая провела самый длинный матч в сезоне WTA

19-летняя украинка Катарина Завацкая обеспечила себе место во втором раунде на соревнованиях WTA International в Китае, о быграв француженку Фиону Ферро (WTA 61). Для Завацкой эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере.

Также матч Завацкой и Ферро, который еще и прерывался из-за дождя, возглавил список самых затяжных поединков сезона в женском туре. Девушки провели на корте 3 часа и 28 минут.

Ранее самым долгим матчем в сезоне был поединок Юлии Путинцевой против Анны-Лены Фридсам в Нюрнберге - 3 часа и 22 минуты.

Во втором круге на турнире в Гуанчжоу Катарина Завацкая сыграет с победительницей встречи София Кенин - Лаура Зигемунд.