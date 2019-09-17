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Завацкая провела самый длинный матч в сезоне WTA

19-летняя украинка за 3 с половиной часа победила Фиону Ферро

  • 17.09.2019 18:57
  • 491 просмотр
  • 1 комментарий
Завацкая провела самый длинный матч в сезоне WTA
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
19-летняя украинка Катарина Завацкая обеспечила себе место во втором раунде на соревнованиях WTA International в Китае, обыграв француженку Фиону Ферро (WTA 61). Для Завацкой эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере.
 
Также матч Завацкой и Ферро, который еще и прерывался из-за дождя, возглавил список самых затяжных поединков сезона в женском туре. Девушки провели на корте 3 часа и 28 минут.
 
Ранее самым долгим матчем в сезоне был поединок Юлии Путинцевой против Анны-Лены Фридсам в Нюрнберге - 3 часа и 22 минуты.
 
Во втором круге на турнире в Гуанчжоу Катарина Завацкая сыграет с победительницей встречи София Кенин - Лаура Зигемунд.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
    Vladdal, 17.09.2019 19:15
    0
    Ну, молодец, что можно сказать? Но за брошенную в щит ракетку придётся заплатить. Тем более, что там после этого образовалась дыра
    Ссылка
    Vladdal
    online
    Vladdal, 17.09.2019 19:15
    0
    Ну, молодец, что можно сказать? Но за брошенную в щит ракетку придётся заплатить. Тем более, что там после этого образовалась дыра
    Ссылка
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