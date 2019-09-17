Новак ДЖОКОВИЧ: «Повреждение оказалось серьезнее, чем я предполагал»

Новак Джокович снялся с US Open-2019 в четвертом раунде в матче против Стэна Вавринки. Серб рассказал о том, когда сможет вернуться в игру:
«Повреждение оказалось более серьезным, чем я предполагал. Надеюсь, у меня получится восстановиться как можно скорее.
Конечно, идеальный вариант для возвращения - это турнир в Токио. Однако мне потребуется еще минимум неделя, чтобы понять, в каком состоянии я нахожусь».
Турнир в Токио пройдет с 30 сентября по 6 октября.
Источник — A Bola
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