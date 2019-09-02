US Open. Джокович из-за травмы не смог доиграть матч с Вавринкой

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Заря совершила камбэк в матче с Динамо, вырвав ничью 08:15 — ay320 Згоден - і також мертві бджоли не гудуть (і ще є багато інших, подібних і дуже різноматіних хуяці...

ФОТО. Зеленский поздравил Ломаченко с победой над Кэмпбеллом 08:02 — Мистер Нокаут А этот клоун из 95 квартала сюда каким боком?

US Open. Свитолина переиграла Киз и вышла в четвертьфинал! 08:02 — Сергей Богданов Я же говорил вам стопроцентно победа Элины, браво ятребую продолжения банкета 07:42 — Олег Тонюк До речі, 4252.6 футів = 1296 метрів 07:40 — firstromario Також мабуть правда. Просто в другому сеті брейк проти Кіз був більш очікуввним так що для мене п... 07:40 — Solova63 Спортуа со своим прогнозом снова сели в лужу! "Победа Киз в трех сетах"??? Ну-ну... Побольше таки... 07:39 — Олег Тонюк А матч то-нічийний Distance covered (пройдена відстань) ─ 4252.6 ft проти 4252.6 ft !!! Фут у ...

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Последние игры выдались неудачными» 07:52 — Saar Динамо..Динамо! Половина игроков сборной, которые в сборной играют сильно, есть легионеры сильные... 07:45 — Dirkochelo Ну, єто только начало. Видно, что пару-тройка игроков вообще нулячие, даже бежать не могут, калеч...