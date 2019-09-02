US Open. Джокович из-за травмы не смог доиграть матч с Вавринкой

Первая ракетка мира Новак Джокович завершил выступления на Открытом чемпионате США.
В четвертом круге серб, который является действующим чемпионом US Open, не смог доиграть матч против Стэна Вавринки. Джокович снялся при счете 4:6, 5:7, 1:2.
Ранее сам теннисист заявлял о повреждении плеча.
Вавринка вышел в четвертьфинал, где сыграет Даниилом Медведевым. В другом четвертьфинале Роджер Федерер встретится с Григором Димитровым.
US Open. Четвертый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 7:6, 2:1
Источник — Sport.ua
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