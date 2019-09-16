Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ястремская – Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга хардового турнира в Осаке

  • 16.09.2019 10:55
  • 2411 просмотров
  • 6 комментариев
Ястремская – Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© US Open. Даяна Ястремская
В понедельник, 16 сентября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) проведет стартовый поединок на хардовом турнире WTA в Осаке.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка сразится против Анастасии Павлюченковой из России (№41 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 11:05 по Киеву.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 16.09.2019 11:21
    0
    Если в будущем году не поменяет стиль, надо менять тренера. Каждое 2 очко "в молоко", очень много невынужденных.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.09.2019 11:18
    0
    По любому Піроженкову треба гарно поганяти у 1 сеті, що далі було легше
    Ссылка
    olya403
      olya403, 16.09.2019 11:16
    0
    Ярослав 999, 16.09.2019 10:18
    6-3;6-1
    ох вже ці любителі закидати шапками)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.09.2019 11:13
    +2
    Якось дуже невпевнено почала Даяна. Але час ще є.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2019 11:03
    +4
    Даяні успішного старту!
    П.с. Елі цього тижня те ж не до відпочинку і підготовки до Уханю. Вона буде змушена цими днями зіграти на китайському інтернешнелі, бо згідно з регламентом WTA гравець ТОП-10 має за рік хоч 1 раз відіграти турнір такого рівня.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 16.09.2019 10:18
    -3
    6-3;6-1
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2019 11:03
    +4
    Даяні успішного старту!
    П.с. Елі цього тижня те ж не до відпочинку і підготовки до Уханю. Вона буде змушена цими днями зіграти на китайському інтернешнелі, бо згідно з регламентом WTA гравець ТОП-10 має за рік хоч 1 раз відіграти турнір такого рівня.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.09.2019 11:13
    +2
    Якось дуже невпевнено почала Даяна. Але час ще є.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 16.09.2019 11:21
    0
    Если в будущем году не поменяет стиль, надо менять тренера. Каждое 2 очко "в молоко", очень много невынужденных.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.09.2019 11:18
    0
    По любому Піроженкову треба гарно поганяти у 1 сеті, що далі було легше
    Ссылка
    olya403
      olya403, 16.09.2019 11:16
    0
    Ярослав 999, 16.09.2019 10:18
    6-3;6-1
    ох вже ці любителі закидати шапками)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности