Ястремская – Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 16 сентября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) проведет стартовый поединок на хардовом турнире WTA в Осаке.
В матче первого круга 19-летняя украинка сразится против Анастасии Павлюченковой из России (№41 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 11:05 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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П.с. Елі цього тижня те ж не до відпочинку і підготовки до Уханю. Вона буде змушена цими днями зіграти на китайському інтернешнелі, бо згідно з регламентом WTA гравець ТОП-10 має за рік хоч 1 раз відіграти турнір такого рівня.
П.с. Елі цього тижня те ж не до відпочинку і підготовки до Уханю. Вона буде змушена цими днями зіграти на китайському інтернешнелі, бо згідно з регламентом WTA гравець ТОП-10 має за рік хоч 1 раз відіграти турнір такого рівня.
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