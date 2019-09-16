Ястремская – Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

"Все хорошо. Атмосфера хорошая, тренируемся, работаем, з/п получаем вовремя без задержек, приходи...

Клоун і балабол. Меньше язиком чешіть більше працюйте. Уроди.

11:21 — Stelios Komnin

Если в будущем году не поменяет стиль, надо менять тренера. Каждое 2 очко "в молоко", очень много...

11:18 — vizuals

По любому Піроженкову треба гарно поганяти у 1 сеті, що далі було легше