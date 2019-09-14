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Ястремская выступит на турнире в Осаке

Первой соперницей украинки будет Анастасия Павлюченкова

  • 14.09.2019 15:01
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Ястремская выступит на турнире в Осаке
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

На следующей неделе Даяна Ястремская выступит на хардовом турнире WTA в Осаке (16-22 сентября).

Первой соперницей второй ракетки Украины будет россиянка Анастасия Павлюченкова, которая занимает 41-е место в рейтинге WTA.

Победительница этого матча во втором раунде сыграет со второй сеяной Кики Бертенс из Голландии.

Напомним, на этой неделе Ястремская дебютировала в топ-30 рейтинга WTA.

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Источник — Sport.ua

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