Ястремская выступит на турнире в Осаке

На следующей неделе Даяна Ястремская выступит на хардовом турнире WTA в Осаке (16-22 сентября).
Первой соперницей второй ракетки Украины будет россиянка Анастасия Павлюченкова, которая занимает 41-е место в рейтинге WTA.
Победительница этого матча во втором раунде сыграет со второй сеяной Кики Бертенс из Голландии.
Напомним, на этой неделе Ястремская дебютировала в топ-30 рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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