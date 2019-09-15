Денис МОЛЧАНОВ: «Венгры заставили нас играть неправильно»

«Мне кажется немного в тактическом плане мы не то что играли неправильно, а они заставили нас играть неправильно. Своими высокими ударами справа они держали нас на задней линии, было тяжело добраться к сетке. Бывали у нас матчи и потруднее, наверняка, с Израилем матч был сложнее. Тяжело играть в гостях. У них серьезная поддержка, они болеют очень рьяно. Также считаю, что у нас сегодня был не лучший матч», - сказал Молчанов.

В противостоянии Кубка Дэвиса в Будапеште венгры вышли вперед (2:1). Впереди еще два одиночных поединка.