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Денис МОЛЧАНОВ: «Венгры заставили нас играть неправильно»

Украинский теннисист – о поражении в парном матче в Кубке Дэвиса

  • 15.09.2019 17:29
  • 731 просмотр
  • 1 комментарий
Денис МОЛЧАНОВ: «Венгры заставили нас играть неправильно»
© Sport.ua
Украинец Денис Молчанов прокомментировал поражение в парном матче с Сергеем Стаховским против венгров в Кубке Дэвиса.
 
«Мне кажется немного в тактическом плане мы не то что играли неправильно, а они заставили нас играть неправильно. Своими высокими ударами справа они держали нас на задней линии, было тяжело добраться к сетке. Бывали у нас матчи и потруднее, наверняка, с Израилем матч был сложнее. Тяжело играть в гостях. У них серьезная поддержка, они болеют очень рьяно. Также считаю, что у нас сегодня был не лучший матч», - сказал Молчанов.
 
В противостоянии Кубка Дэвиса в Будапеште венгры вышли вперед (2:1). Впереди еще два одиночных поединка.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 15.09.2019 18:11
    0
    2:2 уже
    Серьога молодець!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.09.2019 18:11
    0
    2:2 уже
    Серьога молодець!
    Ссылка
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