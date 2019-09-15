ФОТО. Украина играет парный матч против Венгрии

В воскресенье, 15 сентября, продолжаются поединки между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
В первом поединке второго игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта вышли пары. Сергей Стаховский и Денис Молчанов сражаются против Аттилы Балаша и Мартона Фучовича.
Смотрите фотогалерею поединка от журналиста Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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