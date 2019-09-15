ФОТО. Украина играет парный матч против Венгрии

Когда Кличко получил подобное рассечение - бой остановили и победа осталась за Л. Льюисом. Тут по...

Elis, привіт. Підтримую Вас на всі 100%. Краще, ніж в цьому та Вашому попередньому коменті, і не ...

кто это? без году неделя в МС и уже делает такие заявления.

13:53 — Limb-Ur

Как сказал классик: "Это, блин, другой турнир", и соответственно другие тренера. Я - за результа...

13:46 — Zport.

Ничего удивительного. Ты не один такой. В Киеве сейчас полно сумасшедших беженцев с бамбаса, кото...