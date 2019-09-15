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Свитолина и Козлова узнали имена соперниц на турнире в Гуанчжоу

В основной сетке хардового турнира в Китае сыграют три украинки

  • 15.09.2019 10:18
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Свитолина и Козлова узнали имена соперниц на турнире в Гуанчжоу
© Jimme48. Элина Свитолина
В Китае проходит турнир на хардовом покрытии Guangzhou Open с призовым фондом $500,000. Состоялась жеребьевка первого раунда соревнований.
 
Третья ракетка мира Элина Свитолина получила первый номер посева и в первом поединке будет играть со шведкой Ребеккой Петерсон (WTA 78).
 
Другая украинка Катерина Козлова (WTA 74) в первом раунде проведет матч против 4-й сеяной Чжан Шуай из Китая.
 
Кроме того, из квалификации в основную сетку вышла молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая. Ее соперница станет известна позже.
 
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Источник — Sport.ua

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