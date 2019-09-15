Свитолина и Козлова узнали имена соперниц на турнире в Гуанчжоу

В Китае проходит турнир на хардовом покрытии Guangzhou Open с призовым фондом $500,000. Состоялась жеребьевка первого раунда соревнований.

Третья ракетка мира Элина Свитолина получила первый номер посева и в первом поединке будет играть со шведкой Ребеккой Петерсон (WTA 78).

Другая украинка Катерина Козлова (WTA 74) в первом раунде проведет матч против 4-й сеяной Чжан Шуай из Китая.