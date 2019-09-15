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Завацкая победила в квалификации и вышла в основную сетку в Китае

В финале квалификации Катарина обыграла китаянку Ванг Сиюй в трех сетах

  • 15.09.2019 10:04
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Завацкая победила в квалификации и вышла в основную сетку в Китае
© БТУ. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая победила во втором матче квалификации турнира в китайском Гуанчжоу.
 
19-летняя спортсменка в финале квалификации обыграла китаянку Ванг Сиюй в трех сетах. Жеребьевка основной сетки для квалифаеров состоится позже. Также в турнире принимают участие украинки Элина Свитолина и Катерина Козлова.
 
WA Гуанчжоу. Женщины. Финал квалификации
 
Катарина Завацкая (Украина) [6] – Ванг Сиюй (Китай) [7] – 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.
 
Напомним, в первом раунде квалификации Завацкая уверенно переграла итальянскую теннисистку Сару Эррани (6:2, 6:2).
 
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Источник — Sport.ua

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