Завацкая победила в квалификации и вышла в основную сетку в Китае

11:03 — Vova Observer

Я уже 5 років спостерігаю, наскільки вони йому "не по барабану"

11:00 — Istm

не по барабану. Спробуйте хоч трохи подумати.

10:45 — Віталій Возняк

Це що за вислів - "народ ЗУ"? Вата недоношена, за поребрик!

10:37 — nomad

Вот и всё, Эля. Закончится к тебе любовь народа ЗУ)) То что Харлан уже после майдана в Казани ст...

10:28 — Vova Observer

І ти дійсно вважаєш, нібито ці так звані "санкції" путлеру не по барабану? Якщо так, тоді це віде...