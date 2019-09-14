Гуанчжоу. Завацкая стартовала с победы в квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая победила в первом матче квалификации турнира в китайском Гуанчжоу.
19-летняя спортсменка уверенно обыграла итальянскую теннисистку Сару Эррани. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Завацкой.
В финале квалификации Завацкая сыграет с китаянкой Ванг Сиюй.
Ранее Завацкая уступила в первом круге турнире WTA International в китайском Наньчане.
Источник — Sport.ua
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