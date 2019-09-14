Гуанчжоу. Завацкая стартовала с победы в квалификации

13:46 — kina_ne_bydet

Во был бы ржач, если бы США не квалифицировалась, немного им для этого не хватило

13:40 — serhivan

Відтак, за підсумками КС-2019 визначились 7 збірних, які кваліфікувались на ОІ-2020 в Токіо: Авст...