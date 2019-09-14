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Габор КЕВЕШ: «Завтра нас ожидают несколько топовых поединков»

Капитан сборной Венгрии на Кубке Дэвиса – о противостоянии с Украиной

  • 14.09.2019 21:06
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Габор КЕВЕШ: «Завтра нас ожидают несколько топовых поединков»
© twitter.com/HUNgarianTENNIS. Габор Кевеш

Капитан сборной Венгрии по теннису Габор Кевеш оценил перспективы своей команды перед вторым игровым днем матчевого противостояния Кубка Дэвиса против Украины.

- Если результат будет зависеть от пятого матча (Марченко - Балаш), есть ли уверенность в победе вашего второго номера?
- Я должен быть уверен, что он может сделать свою работу. Сегодняшний матч показал, что он может показать хорошие выступления на корте.

Я думаю, что его уровень тенниса достаточно высок для того, чтобы победить. Надеюсь, что он будет ментально готов к этому.

Он сможет показать результат лучше, если будет более позитивно настроен на игру. Он пропустил много времени, но я надеюсь, что он сможет показать свою лучшую игру, и тогда я буду в нем уверен.

- Вы собираетесь вносить изменения в состав завтрашней пары?
- Наверное, остановлюсь на тех ребятах, которые были записаны изначально (Фучович/Балаж). Надеюсь, они смогут ответить на те вызовы, которые перед ними будут стоять. Завтра нас ожидают несколько топовых поединков. Мы увидим, сколько сил заберет завтрашний парный матч, но не забывайте, что Стаховский также будет играть в паре.

Владимир КЛЕПАЧ

Напомним, после первого дня счет в противостоянии Венгрия – Украина 1:1.

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Источник — Sport.ua

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