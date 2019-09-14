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Мартон ФУЧОВИЧ: «В матче против Марченко пришлось изменить стратегию»

Лидер сборной Венгрии – о победе над Ильей Марченко

  • 14.09.2019 20:55
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Мартон ФУЧОВИЧ: «В матче против Марченко пришлось изменить стратегию»
© Sport.ua. Мартон Фучович

Первый номер сборной Венгрии Мартон Фучович рассказал о победе над Ильей Марченко на Кубке Дэвиса, а также прокомментировал предстоящие матчи против украинцев, которые состоятся в воскресенье.

- Я ожидал очень сложного матча против Ильи. Ранее мы играли 4 раза, и я ни разу не выиграл. Я знаю, что Марченко очень плотно играет с задней линии. Он начал очень хорошо, пробивал много хороших кроссов с бэкхенда, также удивил меня ударами по линиям.

Позже мне пришлось изменить план на игру, я должен был вернуться к своему форхенду и стараться выигрывать больше очков ударами справа.

Сейчас счет 1:1. Что касается завтрашнего дня, то мы начнем парным матчем, обе команды хотят повести в счете после этого поединка, чтобы завладеть преимуществом. Также я завтра сыграю против Сергея Стаховского. Ожидаю его фирменного стиля «serve and volley».

Что касается Аттилы (второй номер венгерской команды, который проиграл Стаховскому - прим.), то он играет сейчас очень хорошо и может выиграть второй поединок.

- То есть вы точно сыграете парный поединок?
- Я записан на матч, но мы все еще должны обговорить это с капитаном.

Владимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

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